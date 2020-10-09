На Харківщині для хворих з коронавірусом розгорнуть додаткові ліжка у райлікарнях

На Харківщині додатково розгорнуть 320 ліжок для хворих на COVID-19, більшість – у районних лікарнях, оскільки заклади в обласному центрі практично вичерпали такі можливості.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

«Кількість ліжок буде збільшено на 320. У Чугуївській лікарні з 60 до 130, у Балаклійській – зі 105 до 150, в Богодухівській - до 60 з 45, у Зміївській - до 125 з 60, у Лозівській - до 175 місць з 56. І у «чорнобильській» лікарні в Харкові - зі 110 до 125», - повідомив Кучер.

Він додав, що критичним є питання персоналу, лікарів не вистачає.

Всього в області вже розгорнуто 2200 ліжок (близько 600 із них не зайняті, бо вони є вузькопрофільними – для дітей і вагітних, завдяки чому середній показник завантаженості становить 70%, всі заклади, що знаходяться в Харкові, заповнені на 100%).

За словами Кучера, найближчим часом департамент охорони здоров'я Харківської міськради надасть дані щодо можливого збільшення кількості ліжок у міських закладах. «Це може бути ще 150 – максимум 200 місць», - сказав голова ОДА.

Наразі 76% госпіталізованих у регіоні - це харків’яни.

За словами Кучера, заклади практично вичерпали свій ресурс для збільшення ковідних ліжок.

«Розглядається навіть варіант у разі необхідності розгортання ліжок на території не медичних закладів, це можуть бути стадіони, палаци та інші приміщення. Головне тут розуміти – нам необхідно мати лікарів», - сказав Кучер.

Очільник регіону також підтвердив, що лікарні області мають проблеми з постачанням кисню.

«Дефіцит є. Про це треба казати. Це проблема державного масштабу зараз», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, в області зареєстровано 23341 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 5073 хворих одужали, 402 людини померли. Цього тижня двічі було зареєстровано понад 600 нових випадків за добу. В ОДА констатують, що хворих із тяжким перебігом стає дедалі більше, а кількість щоденних госпіталізацій перевищує кількість виписок.

В Україні минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.

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