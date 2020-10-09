На Закарпатті заповнені 40% ліжок для хворих з коронавірусом

На даний момент на Закарпатті заповненість ліжок хворими на коронавірус становить 40% від загальної кількості. Їх займають 1137 хворих станом на сьогодні.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив перший заступник голови Олег Коцюба, передає кореспондент Укрінформу.

“На даний момент у нас на Закарпатті заповненість ліжок хворими на коронавірус становить 40% від загальної кількості ліжок так званого ковідного фонду. Цей показник нижчий за середній по країні, їх займають 1137 хворих, у резерві область має ще 1506 ліжок”, - сказав Коцюба.

Він також наголосив, що ситуація в області з поширенням коронавірусу контрольована та некритична - всі заклади охорони здоров'я забезпечені обладнанням, киснем та засобами захисту.

Станом на сьогодні, 9 жовтня, в області зафіксовано 156 випадків захворювання на коронавірус.

В Україні загалом лабораторно підтверджено 250 538 випадків COVID-19, з них за добу – 5 804.