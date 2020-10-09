На Херсонщині обмежили проведення днів міст, селищ і сіл

На Херсонщині через ситуацію з поширенням коронавірусу обмежили проведення днів міст, селищ, сіл.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу у п’ятницю повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

«Сьогодні на засіданні регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення ... обмежити проведення масових заходів у зв’язку зі святкуванням днів міст, селищ, сіл та інших днів, які присвячені громадам, вулицям, будинкам», - зазначив Гусєв.

За його словами, проведення таких заходів дозволяється лише за погодження з Головним управлінням Держпродспоживслужби в області та ДУ «Херсонський лабцентр» МОЗ України.

Гусєв також повідомив, що через COVID-19 введені обмежувальні заходи у селі Громівка Новотроїцького району

«Вживаються додаткові обмежувальні заходи на території с. Громівка Новотроїцького району, які введені в дію з 12:00 8 жовтня, щодо пересування та перебування людей у громадських місцях», - зазначив Гусєв.

За його словами, зокрема, ГУ Нацполіції в області забезпечує охорону громадського порядку в період дії посилених обмежувальних заходів.

Крім того, забезпечується обробка дезінфікуючими засобами автошляхів та місць скупчення людей, робота COVID-патрулів з контролю за дотриманням карантинних вимог населенням Громівки.

Наразі в області 1714 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, 760 пацієнтів побороли недугу, 32 людини померли. За останню добу зафіксовано 78 нових випадків COVID-19.

В Україні станом на 9 жовтня лабораторно підтверджено 250 538 випадків COVID-19, з них за добу 5 804.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині з 5 жовтня з зеленої у жовту карантинну зону перемістилися Херсон, Білозерський, Іванівський і Новотроїцький райони.

Через ситуацію з поширенням COVID-19 в області регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила перевести школи області на дистанційне навчання з 15 до 23 жовтня 2020 року.