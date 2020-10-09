У Мелітополі готують додатково госпіталь на 100 ліжок для хворих із коронавірусом

В Мелітопольській лікарні почали готувати приміщення додаткового госпіталю на 100 ліжок для хворих на коронавірус.

Про це під час брифінгу заявив голова Запорізької ОДА Віталій Боговін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Мелітопольській лікарні почали готувати приміщення додаткового госпіталю на 100 ліжок для ковідних хворих у виділеному травматологічному відділенні", - сказав Боговін.

В області для прийому хворих на коронавірус та з підозрою підготовлено 19 лікарень першої хвилі, а також 21 заклад другої хвилі.

За даними лабораторного центру МОЗ, станом на 9 жовтня в області зареєстровано 5172 випадки захворювання на коронавірус.

В Україні загалом лабораторно підтверджено 250 538 випадків COVID-19, з них за добу – 5 804.