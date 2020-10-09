У Запоріжжі під судом вимагають закрити справу про банкрутство підприємства

Близько 30 співробітників ДП "Дослідне господарство “Таврія” та активістів влаштували мітинг під будівлею Господарського суду Запорізької області, вимагаючи закрити справу щодо банкрутства їхнього підприємства.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з місця події.

“Протягом пів року ми спостерігаємо за спробою рейдерського захоплення державного підприємства через штучні борги. За законом не можна банкрутувати державні підприємства, які знаходяться в списку приватизації ФДМУ. Суддя повинен негайно закрити провадження по справі. Ми будемо звертатись у Вищу раду правосуддя з заявою про звільнення судді”, - говорить адвокат ДП “Таврія” Станіслав Гришин.

Разом з аграріями на мітинг вийшли представники Національного корпусу, із собою принесли димові шашки.

Запорізькі аграрії та Нацкорпус влаштували мітинг під будівлею суду / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

“До нас звернулись працівники підприємства та попросили їх підтримати. Сьогодні проводимо акцію під господарським судом, бо саме тут розглядається справа щодо банкрутства підприємства. Ми вимагаємо припинити банкрутство”, - сказав голова осередку “Національний корпус” в Запорізькій області, ветеран АТО Максим Зайцев.

ДП "Дослідне господарство "Таврія" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" розташоване у Веселівському районі Запорізької області. Справа про банкрутство була порушена в липні цього року.

Адвокат Станіслав Гришин зазначив, що протягом кількох місяців невідомі люди вивозили з території державного підприємства зерно. Сума збитків, нанесених державі, за його словами, становить більше 100 млн грн.

Бригадир тракторної бригади “Таврії” наголосив, що наразі під загрозою посівна кампанія, адже бригади не можуть виїжджати на поле.

“До нас заїхало 4 автобуси з якимись людьми, вони перекрили в’їзди на тік. Ми не можемо виїхати в поле. Така ситуація вже протягом 2 місяців. Змінюються арбітражні керуючі, вивозиться зерно, підприємство не працює", - говорить бригадир.

В ГУНП в Запорізькій області зазначили, що слідчим управлінням області відкрито кримінальне провадження за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 5 ст. 191(привласнення, розтрата майна), ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт), ч.1 ст.366 (службове підроблення) та ч.1 ст. 365*2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.