Лікарні Рівненщини використовують лише 5,5% наявних ШВЛ

Зі 128 апаратів штучної вентиляції легень у лікарнях Рівненської області використовується лише 5,5 відсотка наявних ШВЛ.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«У лікарнях Рівненщини є 128 апаратів штучної вентиляції, що використовують для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Наразі забезпечення киснем та легеневої вентиляції потребують 7 пацієнтів в області. Тобто, задіяні близько 5,5 % із загальної кількості відповідного обладнання. Це означає, що резерв апаратів ШВЛ доволі значний і ми маємо достатній арсенал техніки для надання медичної допомоги», - зауважив начальник обласного Управління охорони здоров’я Олег Вівсянник.

За його словами, усі інші апарати готові до використання у разі потреби в них, враховуючи щоденний приріст госпіталізації та тривожну динаміку.

Крім того, апарати ШВЛ є у резерві в обласному Управлінні охорони здоров’я, які, у випадку виникнення необхідності, зможуть оперативно доставити до лікувально-профілактичного закладу, де він вкрай необхідний.

Як повідомляло агентство, загалом у медичних закладах України наявні понад 4 тисячі апаратів штучної вентиляції легенів, готових до надання медичної допомоги. З них наразі задіяні 372, тобто — менш ніж 10% від загальної кількості.

За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 183 хворих з COVID-19, всього з початку пандемії зареєстровано 13 981 випадок захворювання на коронавірусну хворобу, 183 – летальні.

В Україні протягом минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.

Фото: Євросолідарність