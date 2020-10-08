У Запорізькій області на COVID-19 за місяць захворіли 185 медиків

У Запорізькій області від початку пандемії станом на 8 жовтня коронавірусом інфікувалися 448 медичних працівників, з яких 185 – захворіли у вересні.

Про це під час брифінгу в Запорізькій ОДА повідомила заступниця голови області Олена Теряєва, передає кореспондент Укрінформу.

“За добу маємо 145 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 11 - серед медичних працівників. За весь час пандемії в області захворіло 448 медиків, з них 185 – у вересні. Поставлено завдання головним лікарям - під особистий контроль закупити засоби індивідуального захисту і навчити працівників правильно ними користуватись”, - зазначила чиновниця.

За її словами, 56% всіх хворих медиків працюють в Запоріжжі, 10% - в Мелітополі, 6% - у Бердянську та 27% - в районах області.

Щодо ситуації із захворюваністю в регіоні в цілому, то на сьогодні зареєстровано 5007 випадків зараження, в лікарнях отримують стаціонарне лікування 459 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 та 219 пацієнтів - з підозрою. Сумарна завантаженість ліжок першої хвилі - 50%.

“Наразі в 16 з 25 адміністративних одиниць рівень захворюваності є вищим, ніж базовий в Україні. В тому числі у Запоріжжі – перевищення базового рівня в 2,3 рази, Мелітополі - у 3,5 рази, у м. Токмак – у 8,5 разів. Найвища ж кількість хворих зафіксована у Пологівському районі - показник 286 на 100 тисяч населення та в Новомиколаївському - 222 на 100 тисяч населення”, - додала Теряєва.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 5397 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом у країні 244 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 690 летальних.