В українській армії зростає кількість інфікованих коронавірусом: за добу — 112 випадків

Станом на ранок 8 жовтня в Збройних силах України зареєстрували 748 хворих на коронавірус. За останню добу виявлено 112 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 8 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 748 осіб. Всього за час пандемії одужало – 2672 особи, летальних випадків – 11. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 490 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 79 осіб. За минулу добу зареєстровано 112 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 22 особи. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 90 осіб (Київська область – 45 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ, Львівська область – 15 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ, Одеська область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Вінницька область – 3 військовослужбовці, Тернопільська та Житомирська області – по 2 військовослужбовці, Полтавська область - 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Волинська, Миколаївська, Хмельницька, Харківська, Дніпропетровська область – по 1 військовослужбовцю, Чернівецька область – 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397. Протягом доби зафіксовано 93 нових летальних випадки. Одужали – 2 263 особи.