У Харкові загасили велику пожежу, яка охопила житлові будинки

В Основ'янському районі Харкова о 06:25 остаточно ліквідували всі осередки пожежі, яка розпочалася з горіння очерету вдень 7 жовтня та з відкритої території перекинулась на приватні домоволодіння.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Харківській області.

"07 жовтня о 12:33 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу вул. Камишової, 70 у Харкові. Люди повідомляли про горіння великої площі очерету та загрозу житловим будинкам", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю до місця виклику було встановлено, що поривчастим вітром вогонь стрімко розповсюджувався у різних напрямках та встиг охопити 1 житловий будинок площею 100 кв. м та 4 інших забудови загальною площею 80 кв. м.

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Зважаючи на ситуацію, що склалась, до місця пригоди негайно були викликані додаткові сили. Всього на ліквідацію даної пожежі було зосереджено 15 пожежних автоцистерн та 55 чоловік особового складу ДСНС, 1 місцева пожежна команда селища Васищево.

Вогонь розповсюдився на площу 30 га.

Спільними зусиллями о 17:00 розповсюдження вогню було зупинене, пожежа локалізована. О 06:25 08 жовтня відбулась остаточна ліквідація всіх осередків горіння.

Причина виникнення загоряння наразі з’ясовується. Постраждалих немає.

Фото: kh.dsns.gov.ua