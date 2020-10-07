Карантинні зони: міськрада Тернополя просить суд визнати нечинною постанову Кабміну

Тернопільська міська рада звернулася до Окружного адмінсуду міста Києва щодо визнання протиправними та нечинними пунктів постанови Кабінету Міністрів про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«Тернопільська міська рада позивається до Кабінету Міністрів України і просить ОАСК визнати протиправними та нечинними пукти 1-36 постанови Кабінету Міністрів України №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у відповідних пунктах оскаржуваної постанови ідеться, зокрема, про встановлення «зеленого», «жовтого», «помаранчевого», «червоного» рівнів епідеміологічної небезпеки. Водночас визначено низку заборон залежно від встановлення рівня епіднебезпеки.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за цією позовною заявою.

Як повідомлялося, раніше до ОАСК надійшов позов від Івано-Франківської міської ради, де позивач також просить суд визнати протиправними та нечинними певні пукти постанови Кабінету Міністрів України №641.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки, згідно з яким із 5 жовтня до червоної зони віднесено міста Канів та Тернопіль.

В Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу 4 753.