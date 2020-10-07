У Рівному невідомі в балаклавах напали на суддю

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом нападу двох невідомих на суддю Рівненського міського суду біля його будинку.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба прокуратури області.

«Під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння судді легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя (ч. 2 ст. 377 ККУ)», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ввечері 6 жовтня на суддю Рівненського міського суду біля власного будинку напали двоє невідомих осіб у балаклавах.

Зокрема, ці особи застосували газовий балончик та заподіяли судді тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв та саден. Після огляду та надання необхідної меддопомоги потерпілий був відпущений додому.

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Проведено огляд місця події, у ході якого вилучено балончик аерозольний «Кобра-1Н». Наразі перевіряються всі можливі версії, серед яких - як побутовий, так і професійний конфлікт.

Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Рівненській області, було створено слідчо-оперативну групу з числа досвідчених працівників. Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до шести років.

Як повідомлялося, на Одещині оголошено підозри групі зловмисників, що скоїли розбійний напад на будинок і пограбували суддю.