У Рівному невідомі в балаклавах напали на суддю
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба прокуратури області.
«Під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння судді легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя (ч. 2 ст. 377 ККУ)», - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, ввечері 6 жовтня на суддю Рівненського міського суду біля власного будинку напали двоє невідомих осіб у балаклавах.
Зокрема, ці особи застосували газовий балончик та заподіяли судді тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв та саден. Після огляду та надання необхідної меддопомоги потерпілий був відпущений додому.
Проведено огляд місця події, у ході якого вилучено балончик аерозольний «Кобра-1Н». Наразі перевіряються всі можливі версії, серед яких - як побутовий, так і професійний конфлікт.
Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Рівненській області, було створено слідчо-оперативну групу з числа досвідчених працівників. Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до шести років.
Як повідомлялося, на Одещині оголошено підозри групі зловмисників, що скоїли розбійний напад на будинок і пограбували суддю.