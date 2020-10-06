Мер Умані госпіталізований із двосторонньою пневмонією

Міський голова Умані Олександр Цебрій госпіталізований до інфекційного відділення міської лікарні, в нього діагностували двосторонню пневмонію.

Як передає Укрінформ, про це Цебрій повідомив у відеозверненні в Фейсбук.

За словами мера Умані, в понеділок, 5 жовтня, йому стало зле, температура піднялася до 38,5 градусів. Він перестав відчувати смак. Лікарі порадили зробити комп'ютерну томографію, яке показало двосторонню пневмонію.

Цебрія госпіталізували. Наразі він очікує результатів ПЛР-тесту на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 жовтня лабораторно підтверджено 234 584 випадки COVID-19, з них за добу – 4 348.