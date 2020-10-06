На Миколаївщині за добу зафіксували найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії - 222

На Миколаївщині зафіксовано найбільшу кількість хворих на коронавірус за добу з початку пандемії – 222 нових випадків. 6 людей померло і це також найбільший добовий показник.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС.

«Станом на 10:00 6 жовтня в Миколаївській області виявлено 222 нових випадків COVID-19. Це найбільша кількість хворих на коронавірус за добу з початку пандемії. Досі найбільше добове число офіційно підтверджених хворих на території області сягало 155 осіб 30 вересня», - йдеться у повідомленні.

Всього в області наразі зареєстровано 4145 підтверджених випадків, з них працівників закладів охорони здоров’я – 205. Найбільше у м. Миколаєві – 2820 осіб. Померли 96 людей.

В Україні протягом доби COVID-19 лабораторно підтверджено у 4 348 осіб, загалом за час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 234 584 особи.