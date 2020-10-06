На Київщині з початку пандемії - понад 10 тисяч випадків COVID-19

У Київській області з початку пандемії підтверджено вже 10 099 випадків інфікування коронавірусом, серед них у 836 дітей та у 1091 медичного працівника.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За добу підтверджено 182 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 11-ти дітей віком від 7 до 17 років. З них 20 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 162 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням)", - йдеться у повідомленні.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1313 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) 8 786 осіб.

Одужало всього 6010 осіб, з них 504 дитини віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 19 осіб, з них 2 дитини.

Всього за період пандемії у Київській області померли 202 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворої з підтвердженим COVID-19 (померла жінка віком 50 років м. Біла Церква).

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 13744 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 229 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 24184 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 жовтня лабораторно підтверджено 234 584 випадки COVID-19, з них за добу – 4 348.