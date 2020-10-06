Зеленський призначив голову РДА на Донеччині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Марину Любченко головою Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області.
Як повідомляє Укрінформ, відповідне розпорядження №487/2020-рп від 6 жовтня опубліковане на сайті глави держави.
"Призначити Любченко Марину Миколаївну головою Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області", - зазначається в документі.
Як повідомлялося, до цього Марина Любченко обіймала в Олександрівській РДА посаду начальниці відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.