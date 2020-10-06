Зеленський призначив голову РДА на Донеччині

Зеленський призначив голову РДА на Донеччині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Марину Любченко головою Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне розпорядження №487/2020-рп від 6 жовтня опубліковане на сайті глави держави.

"Призначити Любченко Марину Миколаївну головою Олександрівської районної державної адміністрації Донецької області", - зазначається в документі.

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Як повідомлялося, до цього Марина Любченко обіймала в Олександрівській РДА посаду начальниці відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.

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