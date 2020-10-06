Херсон 7 жовтня прощатиметься з курсантом, який загинув у катастрофі Ан-26

Херсон 7 жовтня прощатиметься з земляком, курсантом Національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександром Клевцем, який загинув у катастрофі Ан-26 на Харківщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«У Херсоні прощатимуться з Олександром Клевцем, загиблим у трагедії на Харківщині», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прощання відбудеться 7 жовтня о 12:00 за адресою вул.Нафтовиків, 40 (Ритуальний дім).

Юнак був курсантом Національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Життя Олександра забрала катастрофа військового літака АН-26 поблизу м.Чугуєва Харківської області 25 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській школі №51, випускником якої був курсант Олександр Клевець, вшанували його пам'ять.