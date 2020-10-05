Мережа «М’ясомаркетів» впевнено росте: МХП відкрив ще три магазини

Кількість магазинів франчайзингової мережі МХП перейшла рубіж першої десятки. В Україні вже працює 12 «М’ясомаркетів».

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

Минулого тижня відкриття відбулося в Олександрії, Новомиргороді та Сумах. МХП продовжує дивувати: тепер у нових магазинах не тільки найбільший вибір м’яса, м’ясні сомельє замість продавців, а й VR-ігри в кожній точці, а в деяких — і шаурма. Єдине, що незмінне — філософія та турбота про кожного відвідувача.

«Це історія радше про новий рівень сервісу, ніж про товари», — зауважив голова правління МХП Юрій Косюк.

У світі, де панує диджитал, споживчі настрої активно змінюються, клієнти йдуть до магазину не лише за першокласними продуктами, а й за сервісом, за емоціями. «М’ясомаркети» по всій Україні активно розвивають концепцію крамниць нового формату, аби гарантувати своїм відвідувачам найприємніші емоції та зразкове обслуговування.

«Наша мета — забезпечити кожен мікрорайон таким сучасним магазином формату «біля дому». Тоді м'ясний сомельє, з яким бачитеся ледь не щодня, стане неофіційним шеф-кухарем вашої родини», — сказав на відкритті в Сумах керівник управління по роботі з франчайзі в МХП Дмитро Морозов.

Зближуватися з клієнтами та хоча б трішки полегшувати їм життя — амбітна ціль «М’ясомаркетів». Дмитро Морозов це коментує лаконічно: «Ми хочемо розв’язати хоча б одну проблему в житті людини — відповісти на запитання: “Чим смачним сьогодні нагодувати сім'ю, пригостити друзів і як заощадити час на підготовку?"». Тут немає продавців. М’ясні сомельє у «М’ясомаркетах» діляться з відвідувачами знаннями про м’ясо, допомагають з вибором, радять соуси та підказують, за яким рецептом краще приготувати той чи інший продукт. Аби заощадити клієнтові час і сили на приготування їжі, сомельє пропонують замаринувати м’ясо просто в магазині. Вдома потрібно буде лише покласти його на пательню і менш ніж за годину насолоджуватися смачною вечерею.

«Ми 17 років працюємо разом. Звісно, клієнтські настрої змінюються, трансформується й бізнес. Ми перетворили помилки на досвід, удосконалили сервіс і запускаємо новий проєкт — «М’ясомаркет». Я вважаю, що зараз це найкращий формат м’ясних магазинів. Ми стали ближчими до відвідувачів, команда спілкується з клієнтами без вітрин і прилавків, просто в залі», — розповів партнер-франчайзі МХП в Олександрії Сергій Потапов.

Один похід до магазину забезпечить повноцінний продуктовий кошик до столу. У гастро-бутиках можна придбати різноманітне м’ясо (птицю, свинину, яловичину, тушки кроликів і перепілок), продукти ТМ «Бащинський», ТМ «Секрети Шефа», ТМ «Наша Ряба», ТМ «Легко!», напівфабрикати. Крім цього, представлено цілий ряд різних супутніх товарів: бакалія, овочі, фрукти, соуси, приправи, випічка, яйця, молочні продукти, напої, снеки.

Ідею стати ближчими до свого споживача підтверджує і партнер з Новомиргорода, Анатолій Потапов: «Ми працюємо для того, щоб полегшити людям життя. Щоб вони просто прийшли та купили готове рішення. А зекономлений час провели зі своїми рідними».

МХП зараз активно трансформується із сировинної компанії у кулінарну. Надання клієнтам готових рішень — один із ключових векторів такого розвитку. Крім готових продуктів, в окремих «М’ясомаркетах» є відділ з готовими стравами. Зі свіжих продуктів шефи готують просто на місці, аби всі охочі могли обрати будь-що собі до смаку, а заощаджений час витратили на спілкування з близькими.

«Сучасний ритм життя підштовхує нас давати покупцеві більше, ніж звичайний м’ясний магазин», — зазначив на відкритті колабораційного магазину “М’ясомаркет-М’ясорубка” партнер-франчайзі МХП у Сумах Максим Сидоренко.

У новому «М’ясомаркеті» в Сумах тепер можна придбати навіть шаурму, яку тут готують за авторським рецептом. М’ясо для шаурми печуть на вертикальних грилях, додають свіжі овочі, зелень та особливі соуси — розроблені технологами МХП. Приготована у чистих та безпечних умовах, тільки зі свіжих продуктів, подається у лаваші, піті або булочці — шаурма від МХП дає заявку на лідерство у street-food форматі. Шаурмистів будуть навчати єдиному стандарту якості МХП у Döner Market, що відкрився 23 вересня у Києві.

З «М’ясомаркетом» похід за продуктами перетвориться на приємне проведення часу для кожного члена сім’ї. Так, діти більше не нудьгуватимуть між м’ясними вітринами. У нових точках в Олександрії, Новомиргороді та Сумах є VR-ігри. Поки батьки консультуються у м’ясного сомельє, дітлахи можуть пограти на віртуальних музичних інструментах.

Ультрасучасні м’ясні бутики можна відвідати в Сумах, Ковелі, Миколаєві, Дубно, Черкасах, Кропивницькому, Києві, Одесі, Новомиргороді, Олександрії. Вже працює 12 «М’ясомаркетів» у різних куточках країни, а до кінця року планується щонайменше 50.

Фото: МХП