На Київщині за добу - 165 випадків COVID-19

У Київській області підтверджено вже 9917 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі у 825 дітей та 1075 медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба КОДА.

«Поки в лікарнях вистачає як ліжок, так і лікарів. Але обстановка ускладнюється щодня. Зрозуміло, що люди втомилися від карантинних обмежень, та загроза від коронавірусу залишається. Тому від сумлінності кожної людини залежить ситуація з поширенням епідемії в області», - підкреслив Володін.

Зазначається, що за добу підтверджено 165 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 16-ти дітей віком від 6 до 17 років. З них 10 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 155 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 293 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 9699 осіб.

Одужало всього 5991 особа, з них 502 дитини віком від 1 міс. до 17 років. За добу одужало 90 осіб, з них 2 дитини.

Читайте також: В Україні за добу зафіксували 3774 випадки коронавірусу

Усього за період епідемії у Київській області помер 201 хворий з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворої з підтвердженим COVID-19 (померла жінка віком 44 роки (м. Біла Церква).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 13515 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 116 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 24184 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадки COVID-19, з них за добу – 3 774.