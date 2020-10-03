У неділю прогріє до +24° і без опадів

У неділю, 4 жовтня, на території України, крім Закарпаття, опадів не передбачається, повітря вдень прогріється до +24°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра в Україні без опадів, лише на Закарпатті вдень невеликий дощ. У південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман", - інформують синоптики.

Зазначається, що вітер дутиме південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, на Лівобережжі 6-11°; вдень стовпчики термометрів піднімуться до 19-24°.

У Києві та Київській області завтра опадів не передбачається. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі становитиме 11-14°, вдень буде 19-22°.