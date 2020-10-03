Рівненська обласна дитлікарня отримає ліки для онкохворих наступного тижня - Степанов

Наступного тижня до Рівненської обласної дитячої лікарні буде здійснено постачання препаратів для лікування онкохворих дітей, перерозподіл яких не відбувся вчасно.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 3 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Буквально десять днів тому від деяких політичних діячів почався розголос про те, що нібито в нашій країні існує проблема з лікарськими засобами по дитячій онкології, що нібито їх не вистачає конкретно в рівненській лікарні... Це повна спекуляція, маніпуляція... Те, що стосується дитячої онкології, я можу сказати, що в нас на сьогодні в країні залишків на 590 млн грн — це ті лікарські засоби, які є безпосередньо в наших лікарнях”, — наголосив Степанов.

Він додав, що у жовтні-листопаді розпочинається постачання лікарських засобів за проведеними тендерами і укладеними договорами за кошти 2020 року.

Глава МОЗ уточнив, що Рівненській обласній дитячій лікарні до кінця року необхідно 29 флаконів препарату "Аспарагіназа" для лікування онкохворих дітей. Водночас в Україні є 1294 флакони цього препарату. Схожа ситуація й щодо “Вінкристину”: у державі є 3625 флаконів цього засобу за потреби у 63 флакони.

За словами Степанова, така ситуація в Україні щодо всіх лікарських засобів.

Міністр підкреслив, що в Україні не існує проблеми з централізованою закупівлею ліків. За його словами, всі такі лікарські засоби постачають вчасно та відразу розвозять по регіонах.

Як заявив Степанов, МОЗ оперативно здійснює перерозподіл медпрепаратів між лікарнями у разі виникнення потреби. Однак для цього медзаклад має завчасно повідомити про таку необхідність.

“Звичайно, в мене виникло питання до головного лікаря і до директора Департаменту охорони здоров'я Рівненського облдержадміністрації, у зв'язку з чим вони вчасно не зробили перерозподіл, щоб не було так, що лікарського засобу залишилося на місяць", - сказав він.

Глава МОЗ поінформував, що минулого четверга, після проведення відповідної комісії та перерахунків з боку Міністерства охорони здоров'я, було з'ясовано, які препарати потрібні рівненській лікарні і в якій кількості, і в п'ятницю був здійснений перерозподіл.

"Наступного тижня всі ці лікарські засоби будуть уже в лікарні,” — наголосив міністр.

При цьому він підкреслив, що ані в рівненській лікарні, ані в інших медзакладах, де лікують дітей з онкологічними захворюваннями, не було жодного випадку, щоб "комусь не вистачило і було перервано лікування тієї чи іншої дитини”.

Раніше користувачі соціальних мереж і деякі ЗМІ поширили інформацію, що у Рівненському обласному протипухлинному центрі та Житомирському обласному онкологічному диспансері препарату трастузумабу для лікування онкологічних хворих "немає вже кілька місяців”, оскільки головні онкологи цих областей "не подали адекватно заявку по цьому препарату”.

За даними благодійного фонду «Пацієнти України», 54 дитини на Рівненщині залишилися без ліків, а ще 152 дітей та дорослих опинилися у зоні ризику — ліки закінчаться через 2-3 місяці. Зокрема, за даними Рівненської обласної дитячої лікарні, без ліків залишилися діти, хворі на лейкоз, ювенільний ревматоїдний артрит та вірусні гепатити.

Фото: ФБ