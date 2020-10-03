На модернізацію харчоблоків у 1,8 тисяч школах виділили 400 мільйонів

Із державного бюджету за рахунок залишків освітньої субвенції за 2019 рік виділено 400 млн грн на модернізацію харчоблоків 1,8 тисяч шкіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"У 2020 році 1809 шкіл України оновлять харчоблоки. Для цього з державного бюджету на місця було спрямовано 400 млн грн із залишків освітньої субвенції 2019 року", - йдеться у повідомленні.

В МОН зазначили, що модернізація харчоблоків профінансована на засадах співфінансування з місцевих бюджетів у такому співвідношенні: не менше 30% дофінансовують міста обласного значення; не менше 10% – райони та ОТГ; не менше 5% – села (селища), що мають статус гірських, та населені пункти на лінії зіткнення.

Протягом року співфінансування з місцевих бюджетів на оновлення харчоблоків здійснюється в обсязі близько 90 млн грн. Таким чином, загалом за 2020 рік на оновлення харчоблоків у школах буде витрачено майже 500 млн грн.

Загальні обсяги фінансування кожної області для ремонту та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) було встановлено розпорядженням Кабінету Міністрів.

Згідно з наказом МОН, ремонт і придбання обладнання для харчоблоків за відповідні кошти здійснюється в першу чергу для:

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- опорних закладів освіти з кількістю учнів не менше 200 осіб (без урахування учнів у філіях);

- закладів освіти, розташованих у місті Києві, містах обласного значення та об’єднаних територіальних громадах з адміністративним центром у місті обласного значення, з кількістю учнів не менше 400 осіб, а також закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету;

- закладів освіти, розташованих у районах та об’єднаних територіальних громадах, із кількістю учнів не менше 200 осіб (крім закладів освіти, зазначених в підпункті 4);

- закладів освіти, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, із кількістю учнів не менше 100 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, раніше МОН оприлюднило результати опитування “Задоволеність батьків та учнів шкільним харчуванням”, яке проводилось 5-15 березня 2020 року. Згідно з опитуванням, шкільними ідальнями користується понад 50% школярів, але задоволені якістю страв лише 10% з них.