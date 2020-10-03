В Одесі інструктори НАТО вчать штурманів і командирів ВМС тактичному маневруванню

Представники канадської навчально-тренувальної місії UNIFIER в Україні відкрили курси з тактичного маневрування для штурманів і командирів кораблів Військово-морських сил Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Для корабельного складу Військово-морських сил ЗСУ розпочались курси з тактичного маневрування за участю канадських інструкторів у межах проведення операції UNIFIER. Одне з головних завдань операції — збудувати міцну взаємодію між українськими ВМС і силами НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж тижня українські військові моряки будуть прокладати під керівництвом інструкторів НАТО маршрути руху корабля чи груп кораблів, будувати тактичні порядки, здійснювати розрахунки та передачу сигналів. Також планується виходи кораблів у море, під час яких українські військові моряки зможуть на практиці використати здобуті знання.

На думку командира штурманської частини і зв’язку патрульного катера «Прилуки» Олексія Жданова, досвід канадських колег в умовах, коли надходить нова техніка і триває співпраця з силами НАТО, вкрай необхідний для військовослужбовців ВМС України.

"Способи маневрування у нас ідентичні, але дані, які використовуємо ми, у них значно простіші. Усі країни-члени НАТО користуються стандартизованими методами взаємодії, і зараз ми опановуємо саме ці стандарти. Також канадські ментори вчать нас спільному способу передачі сигналів, які маємо використовувати під час міжнародних навчань. До речі, вони приїхали зі своїм обладнанням, посібниками й наочно роз’яснюють як усе це використовувати. Для нас це цінна інформація", - акцентує Жданов.

Представники Королівського військово-морського флоту Канади переконані, що співпраця військових моряків повинна розвиватись, та високо оцінили професійну підготовку військовослужбовців ВМС України.