Синоптики прогнозують на суботу «грибну» погоду

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«В північно-східних, східних та Дніпропетровській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 16°; вдень 17-22°.

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У Києві та Київській області завтра без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.