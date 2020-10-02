У Франківську вшанували пам'ять Романа Гурика, який загинув на Майдані

В Івано-Франківську, біля Прикарпатського національного університету, вшанували пам'ять Романа Гурика, який загинув на Майдані.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор Ігор Цепенда у Фейсбуці.

"Традиційно в цей день, в день народження нашого студента Романа Гурика, ми зібрались біля його символічної могили. Це дійсно місце, на яке ми повинні завжди повертатися. Людська пам'ять дуже швидко стирається, і багато тих трагедій в Україні, які були, які ми з вами пережили і переживаємо, пов'язані з тим, що ми забуваємо уроки історії, уроки минулого, і знову потрапляємо в ті самі пастки...", - зазначив Цепенда.

Ректор зауважив, що Роман належав до тих молодих людей, які в своєму віці більш гостріше відчували небезпеку.

«Він був серед тих студентів та викладачів Прикарпатського університету, які були на Майдані у Києві. Всі вони розуміли, що саме в цей час, в цьому місці вирішується доля України. І саме завдяки йому та його побратимам, яких ми називаємо Небесною Сотнею, нам вдалося зупинити Україну перед прірвою», - переконаний ректор ПНУ.

Він закликав нинішніх студентів повертатися до цієї історії, тому що вона виховуватиме не тільки любов до України, але й велику відповідальність перед державою.

«Сьогодні мало бути патріотом України, вигукуючи слова «Слава Україні», завдання кожного - отримувати ґрунтовні знання. Тому що патріот повинен бути високоосвідченою людиною, яка веде за собою інших, яка своїм прикладом, знаннями творить українську державу», - зазначив Цепенда.

Роман Гурик - протестувальник Євромайдану, студент факультету філософії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Герой України. Загинув 20 лютого 2014 року під час загострення протистояння на Майдані від пострілу снайпера у скроню. 2 жовтня 2020-го йому мало б виповнитись 26 років.