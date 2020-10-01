Дощі накриють усю Україну, вдень до +19°

На території України у п'ятницю, 2 жовтня, пройдуть дощі, температура вночі 8-13°, вдень 14-19°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зазначається, у п'ятницю в Україні очікуються часом невеликі дощі, окремі грози, в західних областях помірні, в Карпатах вночі значні дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на півдні країни до 22°; в Карпатах вночі та вдень 5-10° тепла.

На Київщині завтра прогнозується часом невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, у Києві вночі 10-12°, вдень 15-17°.