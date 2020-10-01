Працівники Менського сирзаводу на Чернігівщині страйкують через невиплату зарплати

У місті Мена Чернігівської області через велику заборгованість із заробітної плати страйкують працівники місцевого сирзаводу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Менська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Сьогодні працівники менського сирзаводу вийшли на страйк біля прохідної підприємства, вимагаючи у керівництва виплати зарплати, котру вони не отримують вже понад чотири місяці. Доведені до відчаю люди погрожують не вийти на роботу й тим самим зупинити виробництво», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що заборгованість із зарплати перевищує 3 млн грн. Має завод і податковий борг перед місцевим бюджетом - він становить 2,1 млн.

Працівники Менського сирзаводу страйкують через невиплату зарплати

Посилаючись на перекриття Росією транзиту продукції та фінансові труднощі підприємства, його директор запропонував працівникам погодитись на поступову виплату заборгованості упродовж наступних двох місяців. Перші півмільйона він пообіцяв віддати вже завтра, ще 250 тис. грн - на наступному тижні і т.д. Однак люди з цим не погодилися й вирішили страйкувати, доки їхні вимоги не будуть виконані повністю і терміново.

До страйкарів прибули Менський міський голова Геннадій Примаков та керівник місцевої прокуратури Дмитро Столярчук. Обоє пообіцяли вплинути на ситуацію. Примаков поспілкувся з власником сирзаводу, попросив його сьогодні приїхати в Мену й на місці розв’язати проблему, виплативши людям зароблене у максимально можливому обсязі.