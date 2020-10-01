Вогонь пошкодив інфраструктуру КПВВ «Станиця Луганська»

На Луганщині вогонь від лісової пожежі поширився до КПВВ «Станиця Луганська».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що у контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури.

На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію також ускладнюють сильні пориви вітру.

Як повідомлялось, через пожежу та загрозу детонації боєприпасів пропуск у КПВВ «Станиця Луганська» тимчасово припинений за рішенням командувача ООС. Цивільні особи були негайно відведені на безпечну відстань.