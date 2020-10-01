Спалах кишкової інфекції на «Фабриці їжі» у Коломиї стався через кухарів

В Івано-Франківській області, у місті Коломия, груповий спалах кишкової інфекції на заводі «ЛЕОНІ» пов’язують з недотриманням правил особистої гігієни працівників кухні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«Станом на 18:00 30.09.2020 р. захворіло 194 особи (за добу 0 осіб), з них 135 перебувають на амбулаторному лікуванню та 42-х госпіталізовано до лікувальних закладів, виписано - 17. Обставини, що сприяли виникненню спалаху, – недотримання правил особистої гігієни працівниками кухні», - повідомляє управління ОДА.

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Тут зазначають, що основну причину спалаху та обставини встановлюють.

Як повідомляло агентство, груповий осередок гострої кишкової інфекції в їдальні ТОВ «Фабрика їжі» на заводі ТзОВ «ЛЕОНІ» зафіксовано 23 жовтня. Тоді дев’ять людей з отруєнням потрапили до інфекційної лікарні, решта – перебували на лікарняному вдома. Усі постраждалі нарікали на сосиски, які споживали в заводській їдальні.