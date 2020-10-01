Зеленський прибув на Рівненщину

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Рівненської області, де візьме участь у нараді щодо водогосподарського комплексу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Рівненської області. Глава держави проінспектує прокладання північного обходу міста Рівного та візьме участь у нараді щодо стану й проблем розвитку водогосподарського комплексу”, - йдеться у повідомленні.

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Також планується, що Президент ознайомиться з роботою медичних закладів області та перевірить, як відбувається спорудження спортивних об'єктів у межах програми «Велике будівництво».

Фото: ОП