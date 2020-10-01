Зеленський прибув на Рівненщину
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Рівненської області, де візьме участь у нараді щодо водогосподарського комплексу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
“Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Рівненської області. Глава держави проінспектує прокладання північного обходу міста Рівного та візьме участь у нараді щодо стану й проблем розвитку водогосподарського комплексу”, - йдеться у повідомленні.
Також планується, що Президент ознайомиться з роботою медичних закладів області та перевірить, як відбувається спорудження спортивних об'єктів у межах програми «Велике будівництво».
Фото: ОП