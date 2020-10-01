На Київщині за добу підтвердили 140 нових випадків COVID-19

У Київській області підтверджено вже 9279 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 767 дітей та у 983 медичних працівників

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"Щодоби кількість хворих на коронавірус зростає більш ніж на сотню. Прошу всіх не забувати про правила безпеки та користуватися засобами особистого захисту. Хвороба не минає. Будьте обачні, бережіть себе та своїх рідних, в першу чергу, людей похилого віку – саме вони важко переносять захворювання", – наголосив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

За добу підтверджено 140 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 12-ти дітей віком від 3 до 16 років З них 14 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 129 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

Всього за період епідемії у Київській області померло 178 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про чотири летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік 63 років, м.Яготин, жінка 30 років з м. Березані, чоловік 68 років з м. Березані, жінка 83 років з смт. Гребінки Васильківського району).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1214 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 8065 осіб.

Одужало всього 5639 осіб, з них 477 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 68 осіб, з них 5 дітей.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 12 834 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 187 повідомлень про підозру.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу 4 069.