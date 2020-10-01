На Закарпатті зібрали рекордний митний платіж — 1 мільярд за місяць

Рекордну суму митних платежів - 1 мільярд гривень - сплачено у вересні на Закарпатській митниці Держмитслужби.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров на сторінці Закарпатської ОДА у Фейсбуці.

“1 000 000 000 гривень. Історичний максимум. Рекордну суму митних платежів сплачено у вересні на Закарпатській митниці Держмитслужби,” - повідомив він.

За словами голови ОДА, за цей рекорд треба подякувати бізнесу, що, незважаючи на важкий період, пов’язаний із пандемією, на проблеми із чергами на кордонах, сумлінно сплачує податки та збори. Також голова відзначив закарпатських митників.

“Хоч це і не популярно в наш час, але хочу щиро подякувати закарпатській митниці та її працівникам, які почули той посил, який ми дали їм весною. І сьогодні ми бачимо результати їхньої роботи – як в розрізі суттєвого збільшення надходжень, так і у відгуках простих людей, які щодня долають кордон", - зазначив Петров.

На думку чиновника, цей результат закарпатської митниці — потужний і його потрібно розвивати.