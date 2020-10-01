На околиці Сєвєродонецька гасять пожежу на складі побутової хімії

На околиці Сєвєродонецька рятувальники гасять пожежу на складі побутової хімії та лакофарбових виробів.

Як передає Укрінформ про це повідомляє ДСНС.

"Силами ДСНС на околиці Сєвєродонецька здійснюється гасіння пожежі на складі побутової хімії та лакофарбових виробів. Пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тон спирту) та на хлораторній насосної станції ліквідовано (зберігається 280 кг хлору). На даний час поширення вогню в бік м. Сєвєродонецька немає", - зазначають рятувальники.

Зазначається, що наразі є 6 основних осередків лісових пожеж. Зокрема перший з них - між населеними пунктами Байдівка та Половинкине (Старобільський район) - локалізовано на площі 8 га, не допущено поширення вогню на ці населені пункти.

Другий осередок пожежі - між селами Піщане, Нижньотепле, Артема у Станично-Луганському районі. Тут сталося займання очерету та сухої рослинності на площі понад 20 га. Евакуація не проводилася.

Осередок № 3 виник поблизу Трьохізбенки Новоайдарського району, внаслідок сильного вітру (20 м/с) по лісових масивах поширився до Сєвєродонецька (за даними лісгоспів, вогнем пройдено близько 8,8 тис. га).

Читайте також: У школах Сєвєродонецька через пожежу призупинили навчання

Четвертий осередок пожежі - поблизу с. Вільхове Станично-Луганського району, вогнем пройдено 200 га лісу.

Поблизу с. Болотене Станично-Луганського району сталося займання понад 6 га очерету та сухої рослинності.

Шостий осередок зафіксовано поблизу сіл Лобочеве, Геєвка Станично-Луганського району сталася лісова пожежа на площі 300 га.

Як повідомлялося, за даними ДСНС, 30 вересня вздовж лінії розмежування виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Найскладніша ситуація - на території від Станиці Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

Внаслідок пожеж загинуло 4 особи (троє цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб. Евакуйовано 120 чоловік.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.