Мер Краматорська отримав позитивний тест на коронавірус

Краматорський міський голова Андрій Панков отримав позитивний тест на коронавірус, і нині перебуває на самоізоляції.

Як передає Укрінформ, про це 30 вересня він повідомив у Фейсбуці.

«Я отримав позитивний тест на коронавірус. Згідно з порадами епідеміологів люди з мого найближчого оточення також здали тест у п’ятницю, як контактні особи. Всі результати вже на руках – жоден не має підтвердженого захворювання», - написав Панков.

Він додав, що почувається добре, лікується, перебуває на самоізоляції та подякував усім за підтримку.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 30 вересня лабораторно підтверджено 208 959 випадків зараження коронавірусом, з них за добу - 4 027.

В Донецькій області з початку пандемії на COVID-19 захворіли 3477 осіб, з них 1496 одужали, 55 випадків - летальні.