Молдова обмежила роботу пункту пропуску на кордоні з Україною

Республіка Молдова офіційно повідомила про тимчасове обмеження руху транспортних засобів у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».

Як передає Укрінформ про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що обмеження пов’язане з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття автошляху «Одеса-Кишинів» (поблизу н.п. Паланка Республіки Молдова).

Ремонтні роботи триватимуть до 30.10.2020 включно.

Протягом цього періоду не буде здійснюватися пропуск вантажних транспортних засобів загальною вагою понад 3,5 тонни.

У ДПСУ просять водіїв на час проведення дорожньо-ремонтних робіт утриматися від перетинання державного кордону в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» та обирати інші маршрути руху.

Фото: topor.od.ua