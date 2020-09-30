Молдова обмежила роботу пункту пропуску на кордоні з Україною
Укрінформ
Республіка Молдова офіційно повідомила про тимчасове обмеження руху транспортних засобів у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».
Як передає Укрінформ про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що обмеження пов’язане з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття автошляху «Одеса-Кишинів» (поблизу н.п. Паланка Республіки Молдова).
Ремонтні роботи триватимуть до 30.10.2020 включно.
Протягом цього періоду не буде здійснюватися пропуск вантажних транспортних засобів загальною вагою понад 3,5 тонни.
У ДПСУ просять водіїв на час проведення дорожньо-ремонтних робіт утриматися від перетинання державного кордону в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» та обирати інші маршрути руху.
Фото: topor.od.ua