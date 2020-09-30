На Донеччині за добу — найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії

У Донецькій області зафіксували найбільшу кількість хворих на COVID-19 із початку пандемії – 246 нових випадків за добу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Донецькій обласній держадміністрації.

«Так, за вівторок, 29 вересня, COVID-19 в області діагностували у 246 осіб, зокрема у 27 дітей. Також коронавірусна хвороба забрала життя 60-річної мешканки Селидового», - констатували в ОДА.

Тут зазначили, що найбільше хворих у Бахмуті – 62 особи (в тому числі 6 дітей); по 36 - у Мирнограді (2 дитини) та Покровську (4 дитини); 25 - у Бахмутському районі; 18 - у Добропіллі (4 дитини); 13 - у Покровському районі (1 дитина) і т. д.

Взагалі з початку пандемії на Донеччині вже зареєстровано 3477 випадків коронавірусної хвороби, з них 55 летальних, 1496 людей одужали. Серед тих, у кого реєстрували COVID-19, жінок - 2094 та 1383 чоловіків.

Найбільше хворих на COVID-19 на Донеччині серед людей віком 51-60 років, таких 729 осіб, та віком 41-50 років, яких захворіли 670. Дітей і молоді від народження до 18 років захворіли на коронавірус 245 осіб.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 вересня лабораторно підтверджено 208 959 випадків зараження коронавірусом, з них за добу 4 027.

Фото: Андрій Скакодуб