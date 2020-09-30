У Харкові відкривають ще одну COVID-лікарню

З 1 жовтня у Харкові приймати пацієнтів із COVID-19 почне ще одна міська лікарня - №18.

Про це 30 вересня повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Геннадій Бондарчук, передає кореспондент Укрінформу.

«З 1 жовтня 18-та лікарня почне приймати пацієнтів з коронавірусом. Там виділено 50 ліжок, до яких уже заведено кисень. При потребі кількість ліжок буде збільшуватися», - сказав Бондарчук.

За його даними, наразі на стаціонарному лікуванні в медзакладах перебувають 980 мешканців регіону, 734 з них – у лікарнях, що розташовані в Харкові (обласна інфекційна, обласна «чорнобильська», міські лікарні №№ 13, 17, 25).

«В кожній лікарні є місця для госпіталізації пацієнтів», - запевняє Бондарчук.

При цьому він зазначає, що «є певний дефіцит лікарів-анестезіологів і лікарів-терапевтів, але всі лікарні справляються з поставленими завданнями».

Наразі, за його словами, доступ до кисню забезпечено для 50-60% ліжко-місць (МОЗ вимагає – 80%).

«Після закупки концентраторів, ця цифра суттєво збільшиться. Кожна лікарня веде роботу зі збільшення кількості кисневих точок, проробляють питання із закупки кисневих концентраторів», - додав Бондарчук.

Також заступник директора Департаменту охорони здоров’я повідомив, що почалися ремонтні роботи в офтальмологічному корпусі обласної клінічної лікарні, який визначили для прийому хворих на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, від 16 вересня опорні лікарні в Харкові приймають хворих на коронавірус по черзі, аби уникати перевантаження закладів.

На Харківщині зареєстровано вже 18 681 випадок коронавірусу, у тому числі «рекордні» 546 – за останню добу. Загалом 4570 осіб одужали (лише 16 – за останню добу), 356 — померли (16 - за останню добу).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 вересня в Україні лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.