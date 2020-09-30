На Харківщині від початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 700 дітей
Про це 30 вересня повідомив ЗМІ заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Геннадій Бондарчук, передає кореспондент Укрінформу.
«Загалом від початку реєстрації було 715 дітей із позитивними тестами, і певна частина з них проходила стаціонарне лікування», - сказав Бондарчук.
За його даними, станом на 30 вересня, в обласній дитячій інфекційній лікарні перебуває 67 дітей із підозрою або підтвердженим COVID-19.
«Допомога дітям надається в повному обсязі», - запевнив Бондарчук.
Наразі на Харківщині зареєстровано вже 18 681 випадок коронавірусу, у тому числі «рекордні» 546 – за останню добу. Всього 4570 людей одужали (лише 16 – за останню добу), 356 — померли (16 - за останню добу).
Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 вересня в Україні лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.