На Харківщині від початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 700 дітей

На Харківщині від початку пандемії захворіли на COVID-19 понад 700 дітей, частина з них лікувалася в стаціонарних умовах.

Про це 30 вересня повідомив ЗМІ заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Геннадій Бондарчук, передає кореспондент Укрінформу.

«Загалом від початку реєстрації було 715 дітей із позитивними тестами, і певна частина з них проходила стаціонарне лікування», - сказав Бондарчук.

За його даними, станом на 30 вересня, в обласній дитячій інфекційній лікарні перебуває 67 дітей із підозрою або підтвердженим COVID-19.

«Допомога дітям надається в повному обсязі», - запевнив Бондарчук.

Наразі на Харківщині зареєстровано вже 18 681 випадок коронавірусу, у тому числі «рекордні» 546 – за останню добу. Всього 4570 людей одужали (лише 16 – за останню добу), 356 — померли (16 - за останню добу).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 вересня в Україні лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.