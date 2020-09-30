На Львівщині колишньому лікарю, через дії якого померла хвора, повідомили про підозру

Лікарю хірургічного відділення однієї з лікарень у Яворівському районі, внаслідок неналежного виконання професійних обов’язків якого померла хвора, загрожує покарання – до двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

"Як встановили слідчі Яворівського відділу поліції (...), у березні 2016 року в один із медичних закладів району за допомогою звернулась 63-річна місцева мешканка. Хвору оглянув черговий лікар-хірург хірургічного відділення лікарні та встановив їй діагноз. Однак, замість того, щоб виконати невідкладне хірургічне втручання, медик скерував пацієнтку в іншу лікарню у Львів, але не санітарним автомобілем та без супроводу медичних працівників. Дорогою жінка померла", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили хірургу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.