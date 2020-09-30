Українцям прогнозують дощі, грози та до +22° у четвер

В Україні у четвер, 1 жовтня, збережеться дощова погода, денна температура становитиме 14-19° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«1 жовтня хмарно. В Україні пройдуть дощі, окремі грози; в Карпатському регіоні сильні дощі», - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°; вдень 14-19°, на півдні та сході країни до 22°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 7-13°.

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У столиці та в Київській області завтра хмарно і дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°; вдень 14-19°; у Києві вночі 11-13°, вдень 16-18°.