Без сну та вихідних. Рекорд запорізьких вірусологів

Вартість платного ПЛР-тестування на COVID-19 у Запорізькому лабораторному центрі поки є найнижчою в Україні - 574 гривні

Щодня запорізькі вірусологи проводять понад тисячу досліджень на визначення коронавірусної інфекції COVID-19. Кажуть: вже встановили свій рекорд за кількістю досліджень, проведених за добу - 1316.

З 24 березня, з моменту виявлення першого "ковідного" хворого у Запорізькій області, минуло пів року. За цей час коронавірус встиг "підкосити" понад 3000 жителів регіону. Щоб медики могли оперативно починати боротьбу з хворобою і призначати правильне лікування, запорізьким вірусологам довелося перейти на цілодобовий режим роботи, випробувати безліч реагентів і тест-систем і навчитися визначати COVID-19 не методом виключення (як це було раніше), а методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Про те, як налагоджена робота єдиної в області вірусологічної лабораторії і скільки часу треба на визначення небезпечної інфекції - далі в матеріалі Укрінформу.

ТИСЯЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ, ВСЕСВІТНЯ ПАНІКА І - НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Згідно з офіційними даними "Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ", в області щодня проводиться понад тисячу досліджень на виявлення коронавірусу. 23 вересня запорізькі вірусологи встановили свій рекорд - провели 1316 досліджень за добу.

“Ми починали з десятків досліджень, ставили для себе межу - 300 за добу. Згодом, при установці нового обладнання, визначили для себе, що зможемо збільшити кількість досліджень до 500. Потім, коли ситуація почала посилюватися, підняли планку до 700 і повністю переформатували алгоритм роботи нашої лабораторії, що дозволило проводити 1000 і більше досліджень за добу. І ось ми встановили свій рекорд", - каже директор обласного лабораторного центру, головний санітарний лікар області Роман Терехов.

Щоб досягти таких результатів, йому довелося збільшити штат лабораторії (водночас загальна кількість співробітників лабораторного центру залишилася незмінною - авт.). Якщо раніше у вірусологічній лабораторії було 9 осіб, то зараз - 22. А сама лабораторія працює в режимі 24/7.

Туди насамперед перевели співробітників, які вже мають досвід роботи з особливо небезпечними інфекціями. Приміром, перейшли до штату лаборанти з центру СНІДу. У лабцентрі зазначають: випадкових фахівців у них немає, всі розуміють, з чим мають справу.

"Діамант" лабораторії - так Роман Терехов називає її завідуючу (відділ біологічних досліджень) Олену Зеленухіну.

Олена Зеленухіна

"Олена Вікторівна та частина її співробітників тут тижнями ночували, коли ми лише налагоджували роботу. ДСНС дала нам ліжка, ми поставили їх в актовій залі, привозили сюди їжу, а родичі - привозили засоби індивідуальної гігієни. Наразі лабораторія працює цілодобово, без вихідних", - каже Терехов.

Під час розмови Терехов і Зеленухіна практично одночасно згадали, як ще пів року тому визначали коронавірус методом виключення грипу. Наочно це виглядало так: хворий, у якого були симптоми хвороби, спочатку проходив дослідження з грипу, якщо ж грип не підтверджувався, біоматеріал відправляли до Києва і вже там, у вірусологічній-референс лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України, визначали точно, чи є коронавірус. На це йшло мінімум три дні, а за медичними мірками - це дуже великий термін.

"Правильно поставлений діагноз дозволяє швидко і своєчасно вибрати тактику лікування і добитися одужання пацієнта. Я чудово пам'ятаю день, коли об 11 годині дня ми отримали перші тести, а вже вночі Олена Вікторівна видала перший результат", - додає головний санлікар регіону.

"Такий шлях кожна лабораторія проходила, і було поставлено завдання - відразу запуститися, а не розгойдуватися. Ми отримували перші реагенти, інструкції чистою англійською або китайською. Були складнощі", - зазначає Олена Зеленухіна.

Обидва фахівці кажуть: коли "ковід" тільки прийшов до України, не сумнівалися у власних силах, розуміли, що зможуть працювати стільки, скільки буде треба. Питання було не в людях, а в тому, на що можуть розраховувати медики та вірусологи. Тобто, питання було в ресурсах, які повинні були зайти в лабораторію.

"Ми не знали, чи будуть у нас тест-системи, чи буде обладнання, а якщо буде, то в якому обсязі. Коли все починалося, ажіотаж на ринку був дуже серйозний, а ціни величезні. Так було в усьому світі - людство ніби занурилося в океан паніки. Згадайте хоча б ціни на маски і антисептики. Вони ж були просто захмарними: маска коштувала 50-70 гривень. Повірте, що такі самі ціни і попит були і на реагенти. Країни з більш потужними фінансовими ресурсами намагалися закупити необхідні товари насамперед для себе, і питання полягало у тому: а чи будемо ми забезпечені в такій ситуації? Тут окрему подяку слід висловити вітчизняним ученим, адже вони в найкоротший час допомогли налагодити виробництво наших реагентів, тест-систем, завдяки яким зараз ми повністю незалежні", - розповідає Роман Терехов.

З початку пандемії Запорізький лабораторний центр отримав (у рамках державного, приватного фінансування, гуманітарної допомоги) обладнання на 13 млн гривень, а найближчим часом чекає на поставку додаткового обладнання ще на 1,5 млн гривень.

ДРУГОЇ ХВИЛІ COVID-19 НЕ БУДЕ, ВОНА ВЖЕ Є

Дослідження на COVID-19 складається з двох етапів: виділення РНК (рибонуклеїнова кислота) і проходження полімеразної ланцюгової реакції з виявлення вірусу. Раніше вірусологи проводили перший етап (виділення) до півночі, а вже вранці - займалися наступним етапом роботи

Тобто, вночі відпочивали і люди, і обладнання. Зараз - усі працюють цілодобово.

"Від Міністерства охорони здоров'я України ми отримали цільову субвенцію у розмірі 950 тисяч гривень і придбали автоматичну станцію виділення, яка дозволяє проводити цей перший процес швидше. Зараз чекаємо на поставку ще одного обладнання, яке дозволить збільшити вже кількість проведених досліджень на визначення антигену. Це говорить про те, що ми не просто чекаємо на другу хвилю коронавірусу, а активно до неї готуємося", - зазначає Терехов.

Коронавірусна інфекція віднесена Всесвітньою організацією охорони здоров'я до групи особливо небезпечних. Епідеміологи зазначають, що друга хвиля завжди є сильнішою за першу. В Україні на другу хвилю "ковід" чекали не раніше середини жовтня - початку листопада. Однак порушення та ігнорування карантинних заходів (для наочності достатньо згадати проведення музичного фестивалю у Запоріжжі, який міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав "трешем" - авт.) змістили строки і наблизили другу хвилю.

"За останній тиждень ВООЗ зафіксувала максимальну кількість хворих у всьому світі за весь період пандемії. Говорити про те, що друга хвиля десь "на носі" не зовсім правильно, адже вона вже є - ми впевнено наближаємося до піку. На превеликий жаль, Україна за кількістю летальних випадків стала одним з лідерів в Європі. Велика кількість країн вже повертають карантинні заходи, щоб захистити економіку від нокдауну, але не всім це вдається", - пояснює головний санітарний лікар Запорізької області.

Сьогодні усі говорять про COVID-19, але медики нагадують про те, що є ще й сезонні захворювання (грип, ГРВІ, аденовірусні інфекції). Всі вони відносяться до групи гострих вірусних інфекцій, але у кожного з них є специфіка у підході до лікування.

"Зараз треба обов'язково робити щеплення від грипу. Найстрашніше, чого ми очікуємо і чого побоюємося - це поєднання грип+коронавірус. Коли імунітет атакує дві схожі інфекції, то впоратися з ними складно, майже неможливо. Треба обов'язково робити щеплення, ну, і, звичайно ж, перше завдання - дотримання карантинних заходів", - упевнений Терехов.

"Ковід" відступить лише тоді, коли у населення буде вироблений так званий популяційний імунітет. Простіше кажучи, коли мінімум 80% населення на нього перехворіє. Це може статися у двох випадках: люди перехворіють поступово або ж почнеться активний процес вакцинації. Наразі вакцини від коронавірусу немає, але кілька препаратів проходять фінальні стадії клінічних випробувань.

Тому новини про кількість тих, хто перехворів і помер від ускладнень коронавірусу, на жаль, будуть топовими ще досить довго.

ОЧІКУВАННЯ ДОВЖИНОЮ В ТРИ ДОБИ

З 13 липня Запорізький лабораторний центр почав проводити ПЛР-тестування на платній основі. Його вартість є найнижчою в країні - 574 гривні.

"Ми намагалися мінімізувати витрати людей. Зараз зробити на платній основі тестування в нашій лабораторії можна по буднях з 8:30 до 10:30. Якщо ми отримаємо додаткове обладнання і не будемо завантажені за медичними показаннями, то намагатимемося збільшувати кількість платних досліджень", - каже директор обласного лабораторного центру МОЗ.

З моменту забору матеріалу до отримання результату зараз іноді доводиться чекати до трьох діб. Раніше на це йшло 24 години.

"Ми вкладалися в добу, але коли 1300 досліджень треба провести, а потім оформити відповідно, виписати результат, то тут треба правильно вибудувати роботу. Ми ввели таке поняття, як пріоритетність. Що це таке? Ми насамперед беремо в роботу ті зразки, які отримуємо від людей з симптомами, що чекають на постановку діагнозу, в другу чергу — від контактних і тих, хто хоче вийти з обсервації раніше встановленого терміну. Всі люди, які тестуються за медичними показаннями, роблять це безкоштовно", - додає Олена Зеленухіна.

Вона також зазначила, що запорожці часто допомагали сусіднім областям, коли ті не встигали впоратися з напливом хворих, а наша лабораторія на той момент ще не була завантажена. Допомагали і дослідження проводити, і результати передавали.

"У кожній області є одна вірусологічна лабораторія. Ми, вірусологи, знаємо один одного, обмінюємося інформацією, досвідом. Якщо хтось раніше отримав нове обладнання або реагенти, раніше переклав інструкції, то підказує іншим. У нас дружні відносини. Ми ж в одній структурі працюємо, проблеми однакові у всіх. Дослідження - це як намиста, які зібрані в певному порядку і на кожному етапі визначені ризики", - каже Зеленухіна.

Щодня, перш ніж почати працювати, співробітники лабораторії проходять температурний скринінг і тестування на коронавірус. Співробітників захищають від інфекцій не лише комбінезони, маски, щитки і рукавички, а й спеціальні бокси біологічної безпеки. На самому початку боротьби з COVID-19 у Запорізькому лабораторному центрі таких боксів було два, за пів року з'явилося ще три.

"Бокси - це, безумовно, добре. Це і захист людей, і нерозповсюдження інфекції в навколишнє середовище. Але найголовніше - люди, команда. Наш колектив витримав і продовжує працювати з подвійною самовіддачею. Ми всі розуміємо, що не час розслаблятися, але і люди повинні не втрачати голову. Від відвідування нічного клубу можна відмовитися, я впевнений. Треба більше позитивних емоцій: гарний фільм, смачна їжа, приготована вдома, спілкування з близькими - ось головний рецепт. Ну і, звичайно ж, маска і соціальна дистанція", - каже Роман Терехов.

Від початку карантину у Запорізькій області від ускладнень коронавірусу померло 62 осіб. Більшість з них мали хронічні захворювання, але є й ті, хто пізно звернувся за медичною допомогою.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя

Фото Катерини Клочко та Дмитра Смольєнка