Школярки, які на меморіалі загиблим воїнам АТО танцювали тверк, записали вибачення

Школярки з Талалаївки Чернігівської області, які танцювали тверк біля меморіалу загиблим в АТО воїнам, записали відеовибачення.

Його на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив житель селища Богуслав Борсук, повідомляє Укрінформ.

"Надіюсь, що ця ситуація буде уроком і для них і не тільки", - написав чоловік.

Борсук подякував керівнику поліції Талалаївського району за швидку реакцію на подію та порадів, що після проведеної з дівчатами бесіди вони зробили правильний вибір.

Як повідомляв Укрінформ, після появи скандального відео з танцем біля пам’ятника загиблим захисникам у Талалаївці поліція склала адмінпротоколи на двох 16-річних дівчат та батьків 13-річних. Протоколи направлені до суду.