ВАКС відклав розгляд справи Труханова

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду перенесла на 21 жовтня розгляд справи за обвинуваченням Одеського міського голови Геннадія Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2017 рік через несвоєчасну явку обвинуваченого на судове засідання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"29 вересня у Вищому антикорупційному суді мало відбутися судове засідання за обвинуваченням Одеського міського голови у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через несвоєчасну явку обвинуваченого на судове засідання "колегія суддів ВАКС постановила відкласти судовий розгляд справи на 21 жовтня 2020 року о 09 год".

У ВАКС нагадали, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує Одеського міського голову в поданні недостовірних відомостей до декларації за 2017 рік. За інформацією правоохоронців, загальна вартість незадекларованого майна у цьому, другому, випадку сягає майже 16,3 млн грн.

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Як повідомлялося, у квітні 2020 року в САП поінформували, що Вищий антикорупційний суд слухає дві справи про декларування недостовірних відомостей мером Одеси. Одна справа стосується декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки, друга - декларуванні недостовірної інформації за 2017 рік.