У Краматорську вигоріли 8 гектарів ландшафтного парку

У Краматорську за фактом пожежі на території регіонального ландшафтного парку відкрили кримінальне провадження, сума завданих збитків та причини загоряння встановлюються.

Як передає Укрінформ, за попередніми даними, вигоріло близько 8 гектарів лісових насаджень, про що повідомили в поліції Донецької області.

Слідство попередньо встановило, що поблизу смт Біленьке сталося займання лісової підстилки та сухої трави. Виявлено кілька осередків пожежі, причини її виникнення встановлюються.

За цим фактом під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за ст. 245 Кримінального кодексу України «знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу». Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

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Як повідомляв Укрінформ, Краматорський міський голова Андрій Панков ввечері 27 вересня у Фейсбуці писав, що на Донеччині під Краматорськом горить ліс, масштабну пожежу ліквідовують, крім краматорських,будуть ще рятувальники з Дружківки та Костянтинівки.