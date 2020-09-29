Дощі “остудять” Україну - завтра вдень до +17°

В Україні у середу, 30 вересня, очікуються дощі, у окремих областях сильні дощі та грози, температура вночі 9-14°, вдень 12-17°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зазначається, що у західних, центральних, Херсонській, Запорізькій, місцями Київській та Житомирській областях значні дощі, в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі, на решті території помірні дощі; у південній частині окремі грози.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу та південного заходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні країни до 16°, вдень 12-17°, у південній та східній частинах 17-22°; на високогір’ї Карпат протягом доби 3-8° тепла.

На Київщині у середу також дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 12-17°, у Київі вночі 11-13°, вдень 14-16°.