На Чернігівщині школярки танцювали тверк біля пам’ятника загиблим в АТО

У Талалаївському районі Чернігівщини поліція притягнула до відповідальності школярок та їхніх батьків за хуліганські дії, а саме - танці дівчат біля пам’ятника загиблим в АТО захисникам.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Поліція Талалаївського району притягнула до відповідальності школярок та їх батьків за хуліганські дії біля меморіалу загиблим воїнам АТО", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що хуліганство біля пам’ятника поліція виявила в ході моніторингу соцмереж і оперативно встановила особи причетних. Ними виявились дві 16-річні та дві 13-річні учениці місцевої школи. На старших складено протокол за ст. 173 Андмінкодексу України (дрібне хуліганство), а за молодших відповідатимуть батьки - за ст. 184 (невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Всі протоколи направлені до суду. Поліцейський із ювенальної превенції вже поговорив з адміністрацією та учнями школи, де вчаться дівчата. Крім того, в навчальному закладі запланували додаткові класні години з патріотичного виховання за участю талалаївських учасників АТО.

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Скандальне відео у Фейсбуці сьогодні, 29 вересня, виклав житель Талалаївки Богуслав Борсук.

На ньому видно, як 4 школярки під бадьору музику танцюють прямо на плитах перед пам’ятником загиблим воїнам. Коментарі під постом дуже гнівні.