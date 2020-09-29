В Україні різко погіршиться погода - оголосили штормове попередження

В Україні різко погіршиться погода - оголосили штормове попередження

Укрінформ
В Карпатах та на Прикарпатті 30 вересня та 1 жовтня сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Про це Укрінформу повідомили в гідрометцентрі.

Так, 30 вересня у західних, центральних, Херсонській, Запорізькій областях значні дощі, у південній частині місцями грози.

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Значні дощі очікуються у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Одеській та Вінницькій областях. Там оголошено II рівень небезпеки.

1-2  жовтня у східних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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