В Україні різко погіршиться погода - оголосили штормове попередження

В Карпатах та на Прикарпатті 30 вересня та 1 жовтня сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Про це Укрінформу повідомили в гідрометцентрі.

Так, 30 вересня у західних, центральних, Херсонській, Запорізькій областях значні дощі, у південній частині місцями грози.

Значні дощі очікуються у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Одеській та Вінницькій областях. Там оголошено II рівень небезпеки.

1-2 жовтня у східних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).