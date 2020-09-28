На Тернопільщині чоловік підпалив себе у центрі зайнятості

На Тернопільщині чоловік підпалив себе у центрі зайнятості

Укрінформ
У містечку Гусятин на Тернопільщині чоловік підпалив себе у центрі зайнятості через непорозуміння із нарахуванням пенсії.

Про це передає Укрінформу із посилання на повідомлення відділу комунікації обласної поліції.

«П'ятдесят відсотків обгорілого тіла - з такими ушкодженнями до лікарні госпіталізували жителя Гусятинського району. Чоловік, 1961 року народження, намагався себе спалити у приміщенні місцевого центру зайнятості», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, потерпілий сьогодні близько опівдня прийшов до службовців з проханням нарахувати пенсію. Проте йому не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи. Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином та підпалив.

Працівники встигли загасити чоловіка, але вогонь пошкодив близько 50 відсотків тіла.

Бригада швидкої доправила чоловіка до лікарні.

Зараз з’ясовуються усі обставини надзвичайної події.

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