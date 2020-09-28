На Прикарпатті попрощалися з бійцем, який загинув у зоні ООС

На Прикарпатті в місті Долина сотні людей попрощалися з бійцем Сергієм Огінським, який загинув в зоні ООС.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє «Суспільне Карпати».

«Сотні людей прийшли попрощатися із загиблим у зоні ООС прикарпатцем Сергієм Огінським до його будинку. Бійця ховають у Долині, що на Прикарпатті», - зазначає «Суспільне Карпати».

Тут зауважили, що попрощатися з бійцем приїхали побратими з 14-ї окремої механізованої бригади, у якій Огінський служив.

Старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади Сергій Огінський, який служив за контрактом, загинув у віці 27 років. У Долину тіло бійця привезли 27-го вересня.

Фото: Суспільне Карпати