На Прикарпатті попрощалися з бійцем, який загинув у зоні ООС
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Укрінформ
На Прикарпатті в місті Долина сотні людей попрощалися з бійцем Сергієм Огінським, який загинув в зоні ООС.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє «Суспільне Карпати».
«Сотні людей прийшли попрощатися із загиблим у зоні ООС прикарпатцем Сергієм Огінським до його будинку. Бійця ховають у Долині, що на Прикарпатті», - зазначає «Суспільне Карпати».
Тут зауважили, що попрощатися з бійцем приїхали побратими з 14-ї окремої механізованої бригади, у якій Огінський служив.
Старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади Сергій Огінський, який служив за контрактом, загинув у віці 27 років. У Долину тіло бійця привезли 27-го вересня.
Фото: Суспільне Карпати