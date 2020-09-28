Дощі завтра «накриють» майже всю Україну

В Україні у вівторок, 29 вересня, на більшій частині території, крім сходу та північного сходу, очікуються дощі, місцями грози.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“Вночі в західних та південно-західних областях, вдень на більшій частині території, крім сходу та північного сходу, дощі, місцями грози; вдень у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях значні дощі, у південних, центральних та східних областях посилення вітру до 15-20 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 16-21°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 20-25°.

У Києві та Київській області 29 вересня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, помірний.

Температура вночі 9-12°, вдень близько 20°.