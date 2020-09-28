Зеленський їде на Вінниччину

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 29 вересня, здійснить робочу поїздку на Вінниччину.

Про це повідомляється на сайті Вінницької ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

«29 вересня 2020 року у Вінницькій області з робочою поїздкою перебуватиме Президент України Володимир Зеленський», - йдеться в анонсі на сайті ОДА.

Інформації щодо програми перебування глави держави на Вінниччині наразі не оприлюднено.

Це буде перша поїздка Зеленського на Вінниччину за час його перебування на посаді Президента України.

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Разом з тим на сайті глави держави поки що відсутня інформація про можливу поїздку Зеленського у Вінницьку область.